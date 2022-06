Johnny Depp comemora vitória sobre Amber Heard; leia nota na íntegra

Johnny Depp divulgou uma longa declaração comemorando a vitória contra Amber Heard na Justiça. O júri chegou a conclusão de que a estrela de Aquaman deu declarações falsas ao Washington Post, comprometendo a reputação de Depp e validando a acusação feita por ele de difamação.

A atriz foi condenada a pagar o total de US$ 15 milhões de dólares a Depp. Já na ação aberta por Heard, o juri entendeu que ela conseguiu comprovar parcialmente argumentos difamatórios ligados ao advogado do Depp na época do divórcio, Adam Waldman. Por isso, o ator terá de pagar à atriz o equivalente a 2 milhões de dólares, em danos compensatórios.

“Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado”, escreveu Depp em um trecho da carta divulgada após a sentença. “Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso”, disse.

Leia a declaração completa de Depp:

Há seis anos, minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim foram mudadas para sempre.

Tudo em um piscar de olhos.

Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de conteúdo odioso, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. Ele já havia viajado ao redor do mundo duas vezes em um nanossegundo e teve um impacto sísmico na minha vida e na minha carreira.

E seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta. Estou verdadeiramente humilhado.

Minha decisão de prosseguir com este caso, sabendo muito bem a altura dos obstáculos legais que eu enfrentaria e o inevitável espetáculo mundial em minha vida, só foi tomada após considerável reflexão.

Desde o início, o objetivo de trazer este caso era revelar a verdade, independentemente do resultado. Falar a verdade era algo que eu devia aos meus filhos e a todos aqueles que permaneceram firmes em seu apoio a mim. Sinto-me em paz sabendo que finalmente consegui isso.

Estou, e tenho sido oprimido pelo derramamento de amor e pelo colossal apoio e bondade de todo o mundo. Espero que minha busca para que a verdade seja dita tenha ajudado outros, homens ou mulheres, que se encontraram na minha situação, e que aqueles que os apoiam nunca desistam. Também espero que a posição agora volte a ser inocente até que se prove a culpa, tanto nos tribunais quanto na mídia.

Desejo reconhecer o nobre trabalho do juiz, dos jurados, da equipe do tribunal e dos xerifes que sacrificaram seu próprio tempo para chegar a este ponto, e à minha equipe jurídica diligente e inabalável que fez um trabalho extraordinário ao me ajudar a compartilhar a verdade.

O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou.

Veritas numquam perit.

A verdade nunca perece.