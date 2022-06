Mulher acorda de coma após 3 meses e descobre que seu noivo a havia deixado e já estava com outra

Por ter acontecido em 2020, o mundo estava parado por conta da pandemia da Covid-19 e seus pais, que ainda moravam na Austrália, não conseguiam visitá-la no Canadá.

Segundo a moça relatou ao jornal inglês “The Mirror”, a única pessoa que esteve do lado dela no hospital foi sua melhor amiga Sam, que fazia visitas aos finais de semana sempre acompanhada da mãe, Sandy.

“Sandy costumava vir me visitar todos os dias enquanto morava na cidade, ela se certificava de que eu tinha tudo o que precisava, pois não tinha minha mãe de verdade comigo. Ela ficava por horas, jogava jogos de tabuleiro e mantinha contato com minha mãe. Ela estava bem no meio disso”, contou ela ao periódico britânico.