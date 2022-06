Mulher faz vídeo ensinando a limpar o ânus e vídeo bate 1 milhão de views

Uma mulher fez um vídeo ensinando como limpar o ânus e teve um milhão de visualizações no TikTok. A fisioterapeuta pélvica Camila Gutz fez um passo a passo de como eliminar odores nesta região do corpo, dando instruções claras no conteúdo.

Ela justificou que decidiu fazer o vídeo após receber mensagens no Instagram. “Fiz esse vídeo pois recebo mensagem todos os dias de gente reclamando que o parceiro ou a parceira tem o cheirinho ‘atrás’. Vocês podem até achar engraçado eu falar desse assunto aqui, mas é extremamente necessário”, falou. “Muitas pessoas crescem sem o pai e nem a mãe conversarem sobre higiene íntima”.

Camila diz que o método convencional de passar o sabonete na mão e levar ao reto não é suficiente, pois o cheiro vai permanecer. O adequado, segundo ela, é puxar o bumbum de cada lado com as mãos e passar o dedo ao redor das “preguinhas”. Com elas esticadas, é possível higienizar o local corretamente e tirar todas as sujeiras nas entranhas. Sem esticar, a sujeira do local não sai.

A fisioterapeuta ainda contou que é necessário fazer a secagem direito para que, de fato, a higiene dê certo. “Você vai sair do banho, se secar e pegar a ponta seca da toalha e secar bem a região”, disse. Aqui também é ideal fazer o mesmo do banho e afastar o ânus com as duas mãos, pois se tiver molhado, vai “feder” mesmo depois da lavagem. “Então tem que secar bem principalmente no ‘cofrinho'”.