Mulheres tentam embarcar em avião com tatus, 20 cobras e 50 camaleões

Duas mulheres foram presas no aeroporto internacional de Bangkok, na Tailândia, depois de tentarem embarcar em um avião com mais de 100 animais vivos. Segundo o The Mirror, Nithya Raja, de 38 anos, e Zakia Sulthana Ebrahim, 24, foram descobertas raças ao raio-x de suas bagagens.

Dentre os animais resgatados estavam dois tatus, dois porcos-espinhos, 20 cobras, 50 camaleões e 35 tartarugas. Duas iguanas morreram devido a desidratação. Os agentes ficaram surpresos com a coragem das mulheres de contrabandear os animais, achados dentro de caixas alocadas em malas fechadas. As suspeitas foram acusadas e, se condenadas, podem pegar até 10 anos de prisão. Elas não revelaram o motivo pelo qual contrabandeavam os bichos, mas a polícia suspeita que eles seriam levados para a Índia, onde os preços de animais dessas espécies são mais caros.