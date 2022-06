Onça parte para cima de outra e câmera flagra ataque; veja vídeo

A disputa por território foi o motivo de uma briga entre duas onças fêmeas, na Serra do Amolar, Pantanal de Mato Grosso do Sul. Câmeras de monitoramento do Instituto Homem Pantaneiro (IHP) flagraram o momento em que uma das onças parte para cima da outra. Veja o vídeo acima.

