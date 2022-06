Porto Walter comemora 30 anos de emancipação com investimento histórico do governo do Estado

No dia em que Porto Walter celebra 30 anos de emancipação política e administrativa, o governo do Estado assegurou, neste sábado, 25, a realização de uma obra histórica. Com a assinatura da ordem serviço para a abertura da estrada que interligará o município a Rodrigues Alves, o fim do isolamento terrestre, muito em breve, será uma realidade.

“Sair do isolamento é o principal desejo dos moradores de Porto Walter. A abertura dessa estrada trará mais desenvolvimento ao município, ajudará a salvar vidas e diminuirá o custo dos produtos, que só chegam aqui em aviões ou embarcações. Estamos empenhados nesta obra, que será um marco na história não só daqui, mas do nosso estado”, afirmou o governador Gladson Cameli.

O ramal será feito por meio de parceria entre o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e Prefeitura de Porto Walter. Serão cerca de 25 quilômetros em meio a floresta densa, que devem ser concluídos até o próximo ano.

“O Deracre ficará responsável pela frente de serviço no sentido Rodrigues Alves-Porto Walter e a prefeitura na direção contrária. Após a abertura da estrada, daremos início as demais melhorias para que o ramal fique com trafegabilidade o ano inteiro”, explicou Petrônio Antunes, diretor do órgão.

O compromisso do governo com o homem do campo continua. Para garantir o escoamento da produção rural de Porto Walter, o Estado, pelo quarto ano consecutivo, garantiu R$ 1,5 milhão em recursos para a manutenção da malha de ramais do município.

“Temos acompanhado o quanto o governo do Acre tem trabalhado em todos os municípios do estado. Isso é fundamental para o desenvolvimento do estado e a melhoria que a população tanto precisa”, argumentou o deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa.

Reforma de escolas, construção do Cispc e Saúde Itinerante

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli também autorizou a reforma de nove escolas localizadas na zona rural de Porto Walter. As obras estão orçadas em R$ 435 mil e serão custeadas com recursos próprios do Estado e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O governo acreano também beneficiou a comunidade escolar com a entrega de 1,5 mil vouchers para a distribuição gratuita do fardamento aos alunos dos ensinos fundamental e médio. “O Estado atua em todos os municípios para garantir ensino de qualidade e a estrutura necessária para que as nossas crianças e adolescentes tenham o melhor aprendizado possível”, enfatizou Aberson Carvalho, titular da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

O governo avança na conclusão da obra do Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania (Cispc). Em um só espaço, Polícia Militar e Polícia Civil trabalharão de forma integrada no enfrentamento ao crime e no atendimento à população. Ao lado do comandante-geral da PM, coronel Paulo César Gomes, e do delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, o governador Gladson Cameli vistoriou a construção do prédio.

“Jamais se viu um governo que tanto tem se preocupado com a Segurança Pública do Acre. Estamos vendo, na prática, a implantação destes centros integrados, que fortalecerão nossas forças policiais contra a criminalidade e proporcionará um ambiente mais digno de trabalho aos profissionais, bem como para o nosso público”, ressaltou Henrique Maciel.

Durante dois dias, o Programa Saúde Itinerante realizou mais de 1,5 mil atendimentos em Porto Walter. A população beneficiada contou com especialistas médicos nas áreas de pediatria, ginecologia, ortopedia, infectologia e clínico geral. Além de exames de ultrassonografia, elastografia hepática e endoscopia.

“Ofertemos atendimentos médicos e exames que não são realizados em Porto Walter. Desta forma, evitamos que as pessoas daqui saiam do seu município para serem atendidas em Cruzeiro do Sul”, disse Muana Araújo, secretária adjunta executiva da Saúde.

Festa cívica

Em comemoração ao aniversário da cidade, a prefeitura promoveu um grande desfile cívico com a participação de estudantes e servidores de várias escolas públicas. A solenidade também contou com o hasteamento de bandeiras e fez homenagens aos moradores e autoridades pelos relevantes serviços prestados ao município, principalmente no período mais crítico da pandemia do novo coronavírus.

“Após dois anos sem termos a nossa festa, hoje está sendo um dia muito especial. Fico muito honrado de contar com a grande participação da nossa população e do governador Gladson Cameli. O governo tem sido um verdadeiro parceiro de Porto Walter nestes últimos anos”, comentou o prefeito César Andrade.

A cerimônia contou com a participação dos do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; deputados federais Alan Rick e Jesus Sérgio; dos deputados estaduais Chico Viga e Luiz Gonzaga; e do prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado; entre outras autoridades.