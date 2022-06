Rebeca Abravanel, casada com Pato, volta atrás, escuta Silvio Santos e anuncia: “A partir de agora estou solteira”

Rebeca Abravanel, esposa do Pato e filha do Silvio Santos, filmou algumas presenças especiais no Roda a Roda Jequiti, onde fez sucesso algum tempo atrás.

Distante do emprego por conta de seu casamento com Alexandre Pato, Rebeca Abravanel, que enfrenta separação e Silvio Santos se revolta, se mostrou muito contente ao voltar. Mesmo que por pouco tempo, ao seu posto na televisão.

Rebeca Abravanel começou o programa certamente cantando a canção “Alô Porteiro”, de Marília Mendonça. “Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar, a partir de agora eu tô solteira, já me cansei da brincadeira, chame o táxi que ele vai pagar”, declarou ela no game show. A artista aproveitou a chance para exaltar as duas premiações que ganhou como Revelação, em 2018.

Isso porque Rebeca Abravanel recebeu os prêmios no Troféu Imprensa e comemorou. “Estou aqui novamente com vocês. E eu queria começar esse programa agradecendo porque eu vim ao Brasil esse mês para receber um prêmio muito importante, que para mim foi muito especial“, disse Rebeca Abravanel, em primeiro lugar.

A artista prosseguiu. “E eu queria primeiro dedicar esse prêmio, começar esse programa dedicando esse prêmio a vocês, telespectadores, que me acompanharam por todo esse tempo. Por todos esses anos que eu apresentei o ‘Roda a Roda’ quando eu estava aqui“, contou ela. Para quem não sabe, a famosa se mudou para os Estados Unidos para acompanhar o esposo.

Em resumo, Rebeca Abravanel escuta Silvio Santos

Rebeca Abravanel agradeceu a chance de ter realizado tanto sucesso com o programa. “[Esse prêmio] foi de 2018 e eu queria dedicar esse prêmio a vocês, a todos da produção, da direção, que me ajudaram a conquistar o prêmio de revelação de 2018“, disse desse jeito a apresentadora do SBT.

Vale dizer que com essa volta, ela escutou seu pai, Silvio Santos. Isso porque o apresentador ficou bem irritado na época que ela resolveu largar tudo e ir morar nos Estados Unidos com o marido. O motivo é que ela em suma fazia grande sucesso à frente do Roda a Roda Jequiti, e entre as filhas artistas do apresentador, era a mais elogiada, por fim.