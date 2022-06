São Raimundo-RR faz a quina no Humaitá e campeão acreano é eliminado

O Humaitá segue sua via sacra a permanecer entre as piores campanhas do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesse sábado (18), no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR, o Tourão do Humaitá caiu por 5 a 0 para o São Raimundo/RR. Wander, Bruno Limão, Carlinhos Souza (2x) e Paulo fizeram os gols da vitória do Mundão.

Com a derrota desse sábado, o Humaitá está, matematicamente, está eliminado da próxima fase da competição. Por outro lado, o São Raimundo/RR segue brigando pela quarta posição no grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D. O time soma 15 pontos ganhos, mesma pontuação do Trem-AP, que venceu na tarde desse sábado, no estádio Aluízio Ferreira, o Porto Velho-RO por 4 a 1, mas perde a posição no saldo de gols (5 contra 9).

No próximo sábado (25), o Humaitá volta a jogar em Boa Vista-RR. O adversário será o Náutico. A partida será ocorre no estádio Canarinho, às 18h (de Brasília). Já o São Raimundo-RR terá parada duríssima contra o Rio Branco. O confronto será no estádio Florestão, em Rio Branco, às 16h.