Saúde Itinerante leva atendimento especializado a pacientes em fila de espera em Manoel Urbano

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Urbano realiza, nesta sexta-feira e sábado, 17 e 18, mais uma edição do “Saúde Itinerante Especializado”. Os atendimentos estão sendo oferecidos na Unidade Básica de Saúde Inácio Ribeiro e na Escola Dom Próspero Bernardi, do município.

A ação visa o atendimento de 400 pessoas, adultos e crianças, e a realização de 700 procedimentos, dentre eles consultas especializadas em ortopedia, ginecologia e obstetrícia, infectologia, pediatria e clínico geral, além de exames laboratoriais, exames de apoio diagnóstico (ultrassonografia e endoscopia), atendimento odontológico, de enfermagem e de serviço social.

De acordo com a coordenadora do Saúde Itinerante, Rosemary Ruiz, o objetivo é reduzir o número de pessoas que aguardam na fila de espera da Regulação Ambulatorial, bem como proporcionar acessibilidade aos serviços de saúde especializados no local de residência das pessoas que procuram esses serviços.

“É um mix de atendimentos que estão sendo ofertados pela equipe multiprofissional do Saúde Itinerante especializado às pessoas que residem no município. O objetivo maior é proporcionar atendimento mais rápido e resolutivo a essas pessoas, que não precisam se deslocar do local que residem para a unidade de referência. Nós estamos fazendo o caminho inverso trazendo o serviço para próximo de ondem residem essas pessoas”, enfatizou a coordenadora.

Para a paciente Vanessa Dias, o atendimento superou as expectativas. “Fui muito bem atendida, minhas expectativas foram além do que eu esperava e é continuar assim o programa atendendo mais pessoas e que mais pessoas possam estar recebendo os tratamentos necessários”, disse.

A moradora de Manoel Urbano, Maria Alves Santana, realizou a consulta e elogiou os profissionais que a atenderam. “Graças a Deus eu fui bem atendida, das enfermeiras até os doutores, fico muito agradecida por tudo”, afirmou

Saúde Itinerante Especializado

Com início em abril deste ano, outras nove edições do Saúde Itinerante já beneficiaram pacientes em fila de espera da Regulação Ambulatorial nos municípios de Sena Madureira, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre e Assis Brasil, por exemplo.