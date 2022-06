“Serei pai”, revela Luiz Bacci, depois de anos ocultando vida íntima e ter romance decretado com artista: “Grande desafio”

Luiz Bacci utilizou o Instagram, recentemente, para realizar um anúncio inesperado. Desta vez, o bonitão insinuou que teria um herdeiro, porém fez graça do tema.

“Sim, serei pai. Seria um grande desafio esconder esse segredo por muito tempo, até porque acabaria com a graça do chá revelação, mas, diante de tudo que se foi falado e o que está ainda por falar, é inevitável que eu diga isso a você”, disse Luiz Bacci.

“Então, quero compartilhar esse momento com você, que sempre foi tão especial em minha vida. Uma nova etapa começa e eu quero você perto. Abraços, João Antônio”, declarou o famoso, deixando todos sem entender. Em seguida, ele explicou que tudo não passou de uma pegadinha com seus fãs. Veja o que Luiz Bacci disse.

“Fiquei feliz com a mensagem acima que meu amigo João me enviou pelo WhatsApp e compartilho com vocês. Quem será que leu até o fim? Saúde a todos”, brincou ele. Ou seja, tudo não passou de uma piada para ver quem leria até o fim pensando que era com ele.

Luiz Bacci e suposta namorada

Embora seja uma das pessoas mais famosas da televisão, Luiz é bastante sigiloso com local a respeito da vida íntima.

Ele nunca revelou nenhum namoro ao povo. Porém, no término do ano passado, o artista ficou bem ligado a Deolane Bezerra, a mulher do MC Kevin. Após alguns boatos, a beldade necessitou esclarecer qual era a verdadeira relação dos dois. “Não consigo ver com desejo nenhum homem na minha frente. Ainda estou em uma fase de aceitação do que aconteceu [a morte do marido]”, explicou.