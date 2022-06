Simaria desfalca show com Simone por problema de saúde: ‘Muita luta, muita dor’; saiba detalhes

Simone e Simaria eram a atração mais esperada do São João de Caruaru nesta sexta-feira (10). No entanto, o show da dupla, que admitiu uma conversa sobre o fim da parceria após polêmica em gravação, teve um grande desfalque.

Simaria não chegou a tempo do show e Simone se apresentou sozinha. Ao encerrar a primeira música, a cantora justificou a ausência da irmã. “Tá todo mundo perguntando cadê a Simaria, né? Hoje, pela manhã, Simaria passou mal e, por conta disso, ela não conseguiu pegar o voo até aqui. A Simaria deu uma melhorada na parte da tarde, conseguir pegar o voo e tá na estrada pra conseguir dar um beijo em vocês. Enquanto a minha tampa da panela não vem, vocês podem ser minha Simaria?”, pediu.

SIMARIA SOBE AO PALCO APÓS ATRASO: ‘SÓ DEUS SABE O QUE EU VENHO PASSANDO’

Simaria entrou no palco do São João de Caruaru já no final do show, com quase 1h30 de espetáculo. De óculos escuros e com pouquíssima maquiagem, a cantora fez um discurso motivacional para falar sobre a ausência.

“Esse meu atraso hoje tem uma explicação. Só Deus sabe o que eu venho passando internamente por trás dessa artista bem aqui. É muita luta, é muita dor. Mas ainda assim, eu me levanto. Sabe por que? Porque eu sou a filha de Deus, a filha amada do senhor”, declarou.

Simaria ainda tentou prolongar o show ao fim do hit “Meu Violão e o Nosso Cachorro”. “Mais uma, Simone, aguenta aí! Pelo menos mais três”, pediu. Ao final da apresentação, da qual participou por menos de 20 minutos, Simaria se ajoelhou no palco, visivelmente emocionada. “Ainda assim, eu me levanto”, reforçou mais uma vez.