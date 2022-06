Troca de mensagens entre Melhem e Calabresa mostra intimidade; leia

Usadas pelo ex-diretor de humor da Globo para tentar provar sua inocência, cerca de 270 mensagens trocadas entre os dois mostram um clima amistoso e flertes recorrentes. As mensagens estão no auto do processo, que correm em segredo de Justiça.

As mensagens datam, segundo a coluna, antes de Calabresa procurar a Polícia Civil para acusar o ex-diretor da emissora.

Entenda o caso envolvendo Marcius Melhem:

A primeira mensagem é de 27 de novembro de 2016, às 21h59. No texto, Calabresa teria dito: “Obrigada, você me trouxe para trabalhar, mas vc não tem ideia de como sou feliz no Zorra. 2 anos de um trabalho feliz demais! OBRIGADA (emojis com beijinho e corações).”

“Meu amor. Eu que agradeço a confiança. Fico feliz demais com a sua indicação. Tá só começando. Vamos juntos (emoji de coraçõezinhos)”, responde Melhem.

Nudes

Já em outra troca de mensagens, que aconteceu em 1º de junho de 2017, à 0h, Calabresa agradece Melhem por “lembrar dela”. “Obrigada mil vezes por lembrar de mim (emoji coração) melhor convite.”

Neste momento, Melhem cita um nude: “Te amo sem você me mandar um nude, olha que puro! É nosso! Eu sou eternamente grato por confiar em mim. E vou te fazer muito feliz. Ainda na globo. Tá só começando.”

“Ahahahahaha mostrei sem vc pedjirrrr!!!! Agora vou ter de mandar pro Cinti, pra dá força.. caralho viu rs (emoji triste e coraçãozinho)”, diz a humorista, dando a entender que enviou uma foto nua para o colega de trabalho.

“Hahah pqp! Mostrou e eu lembro de cada detalhe? sofrendo com Cinti e mais gente querida (nota: eles se referem ao ator Claudio Cinti, demitido da Globo havia pouco tempo), responde ela. “Te amo Marcius obrigada MIL VEZES!!!!!!! Beijo!!!!!!”, finaliza Melhem.

Festa da firma

Em outra ocasião, onde a conversa teria acontecido após uma festa da equipe do Zorra, da Globo. A revista Piauí divulgou a denúncia de Calabresa, onde ela diz que Melhem tentou forçá-la a entrar em um banheiro com ele.

Para se defender, Melhem usa a seguinte troca de mensagens: “Ei, Dani! Se você lembra o que a gente falou ontem? rsrs ?esse recado prova que a gente trocadia mensagens no dia seguinte (coraçãozinho). Adorei toda maluquice da festa de ontem (emoji de um dançarino e de uma placa ‘proibido para menores de 18). O que você não lembrar eu te conto (piscadinha). Beijo, Marcius (o que não é nada frio).”

“Meu Deus bom dia rs (emojis de macaquinhos tampando os olhos). Não lembro o que a gente “falou”, só dos 7 GINS que eu tomei? E de alguns beijos (macaquinho, coração, gotinhas)”, respondeu Dani.

“Hahah bom dia. Eu, como não bebo, lembro de mais um pouquinho. Dos beijos e de algumas coisinhas mais. Adorei toda a loucura de ontem. Entendeu por que não fico nas festas? Eu fico bêbado junto. Manda beijo pra Maíra. Pessoal tava combinando uma festinha/videokê lá em casa sábado que vem, dia 11. Bora? (emojis de piscadinha e beijinho)”, diz Melhem.

“Tô saindo do Zorra (macaquinho) ahahah. Mas embalo minha amiga Maira num plástico bolha e mando pra sua casa (piscadinha)”, completa Melhem, citando a executiva Maíra Perazzo, amiga de Calabresa.

Cerca de dois meses depois, ainda segundo a coluna, em 2 de setembro os dois voltam a falar sobre a festa:

Calabresa: Vamo fazer TESTE (emoji de festa) ahah pra ver quem consegue beijar Clarinha, me pegar no colo com cauda de sereia e ajudar no parto do Magdão ahahah

Melhem: Moleza pra mim #emalgumaencarnaçãojáfuigalã

Calabresa: Ahahahah Deus te deu vários dons (emojis de berinjela, uma loira e gotinhas azuis)… Desculpa, o emoji certo era esse (microfone) Ahaha

Melhem: HHahhaaha não era não. Assume o elogio, pô!