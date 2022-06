“Uma dor tão grande”, diz mãe de criança desaparecida nas águas Rio Iaco desde maio

A dona de casa Maria Gorete Vitor de Lima, 27 anos de idade, residente no Bairro São Felipe, em Sena, ainda sofre bastante com o desaparecimento de seu filho nas águas do Rio Iaco. Na manhã desta terça-feira (14), ela falou pela primeira vez com a imprensa desde o dia em que aconteceu a tragédia, 29 de maio.

Praticamente desolada, ela admite que está passando um dos piores momentos de sua vida. “Não desejo o que estou passando para ninguém. É uma dor muito grande, somente Deus para nos dar o conforto “, comentou.

Maria Gorete também fez um agradecimento aos integrantes do Corpo de Bombeiros pelo trabalho de buscas. “Eu acompanhei as buscas no rio Iaco. Os Bombeiros fizeram tudo o que puderam, mas infelizmente não foi possível encontrar o corpo do meu filho”, frisou.

Na data do ocorrido, o pequeno Vinícius Vitor de Lima, 10 anos de idade, tinha saído de casa para comprar uma tomada, entretanto, resolveu se banhar nas águas do Rio Iaco, na companhia de um amigo, próximo a ponte José Nogueira Sobrinho. Ele acabou sendo tragado pelas águas e até a presente data não foi encontrado.