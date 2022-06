Vereadores agradecem Estado por elaboração de projetos da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco

Em reunião com o governador Gladson Cameli, nesta terça-feira, 28, vereadores de Rio Branco agradeceram o empenho do Estado na elaboração dos projetos arquitetônicos e de engenharia para a construção das futuras instalações da Câmara Municipal da capital acreana.

Toda a concepção da nova sede do Poder Legislativo municipal foi elaborada por uma equipe de profissionais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur). A contribuição dada pelo governo acreano foi destacada pelo presidente da casa, o vereador N Lima.

“O governo não mediu esforços para nos ajudar na construção da nossa sede, que, aliás, é aguardada há muitos anos. Só temos a agradecer o governo do Estado por essa parceria”, comentou.

Em sua fala, Gladson Cameli reforçou a necessidade da união entre as instituições. “Quando trabalhamos juntos, tudo fica mais fácil e aqui está mais uma prova. Sei que esse é um desejo antigo da Câmara Municipal e, prontamente, determinei que esses projetos fossem tratados com prioridade. Tenho certeza que, muito em breve, estaremos inaugurando esse novo prédio”, frisou o governador.

Na oportunidade, o vereador Samir Bestene aproveitou para destacar o empenho do governo estadual na realização de investimentos que beneficiem a população. “Como fiscais do povo, recebemos as reivindicações e procuramos sempre ajudar com nossas indicações. Temos visto que o Estado vem se esforçando muito para que os acreanos tenham dias melhores”, afirmou.

O encontro contou com a participação dos vereadores Fábio Araújo, Francisco Piaba, Joaquim Florêncio, Raimundo Castro, Raimundo Neném e Rutênio Sá; do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; do secretário de Assuntos Governamentais, Júlio César Zuza; e do deputado estadual José Bestene.