A primeira noite de shows da Expoacre não poderia ser melhor. As cantoras Maira e Maraisa e a dupla Netto e Henrique se apresentam dia 2 de agosto, terça-feira às 21h, na 47º edição da Expoacre. O primeiro lote com preço promocional será disponibilizado já no dia 27 de julho.

Nascidas no interior de Mato Grosso as irmãs colecionam hits sertanejos e hoje são reconhecidas como ícones do subgênero sertanejo, o feminejo.

Na feira agropecuária deste ano a dupla não pretende decepcionar os fãs acreanos. O público pode esperar sucessos nacionais como “10%”, “Medo Bobo”, “Aí eu Bebo”, além de “Esqueça-me se for capaz” e “Todo Mundo Menos Você”, gravadas junto com Marília Mendonça para o projeto “Patroas”.

Já a dupla Netto e Henrique não fica para trás e promete animar o público com o seu último sucesso “Cheiro de Problema” e outros do último álbum “Nosso Sonho”.

Para assistir aos dois shows do dia 2 de agosto, basta adquirir apenas um ingresso em um dos pontos físicos da Casa da Sogra, Florestinha Gastronomia e Via Verde Shopping.

A exposição já é tradição no Estado do Acre e promete voltar com tudo depois de dois anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19. Para este ano são esperadas entre 25 mil e 30 mil pessoas. Como medida preventiva será exigido comprovante de vacinação para entrar no Parque de Exposição Wildy Viana.

Com o objetivo de movimentar a 47º Expoacre, o Governo do Acre Gladson Cameli já confirmou que pagará antecipado o salário do mês julho e da primeira parcela do 13º salário dos servidores público ativos e inativos.

O governador se diz animado com o evento e acredita ser uma grande oportunidade para os expositores locais. “O estado tem que criar oportunidade, temos que movimentar a economia, gerar emprego e é um momento ímpar porque é um ponto também de unir as nossas famílias acreanas, é o dia no qual vamos poder nos encontrarmos, revermos os amigos, trazer os nossos filhos, avós, pais”.

A edição deste ano começa no dia 30 de julho, com a tradicional Cavalgada saindo da Gameleira, e encerra no dia 7 de agosto com o Show de Wesley Safadão.