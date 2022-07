Bebê morre após mãe deixá-la sozinha por uma semana para viajar com namorado

Uma bebê de um ano e meio morreu após ser deixada pela mãe sozinha em um apartamento localizado em Milão, na Itália. Alessia Pifferi, de 36 anos, decidiu viajar com o namorado e deixar a criança sozinha em casa por uma semana. O caso foi relatado no jornal italiano Il Giorno.

A mulher foi presa. Ela disse que deixou uma mamadeira para a criança achando que seria o suficiente para uma semana. Às autoridades, a mulher disse que esperava que a menina não morresse, mas que “não tinha certeza” de que isso aconteceria.

Ela confessou o crime à polícia e disse que escolheu viajar com o namorado a ficar com a filha. A polícia investiga se a mulher drogou a menina com benzodiazepínicos.

Com isso, ela ainda teria impedido a filha de chorar e se manifestar, chamando, assim, a atenção de vizinhos, que poderiam tê-la socorrido.