Blog do Ton: Com convenção lotada, Petecão cala a boca de quem dizia que ele não era candidato

“Ton, você vai ver: esse cara não é candidato a nada”. Recebi essa afirmação de pessoas ligadas a, pelo menos, dois grandes grupos políticos. Com quatro partidos e um público estimado de mais de 5 mil pessoas, o senador licenciado Sérgio Petecão (PSD-AC) deu largada na disputa rumo ao Governo do Acre.

Através de convenções, já foram oficializados: David Hall (Agir-AC) e Nilson Euclides (Psol-AC) – além do próprio Petecão. Até o dia 5 de agosto, todo mundo saberá quem é quem no jogo do bicho.

Até agora, de duas coisas eu tenho certeza: ainda tem muito a decidir e não levar a candidatura de Petecão a sério não é uma opção.

De quem é a casa?

Um dos pontos mais comentados da reunião dos esquerdistas foi o belo local da reunião. Pois bem, o local de encontro foi a casa do presidente do PSB, ex-deputado Cesar Messias.

Tiro no pé

Gosto da Vanda, mas não posso deixar de dizer que foi um tiro no pé afirmar ter o apoio de Bocalom na disputa pelo Senado. O prefeito nunca se furtou de dizer que apoia a senadora Mailza.

Terceiro menor do Norte

É o quantitativo de eleitores do Acre. As informações foram divulgadas no fim de semana. São mais de 588 mil eleitores, menos de 1% da representação nacional.

Única

Me corrijam se eu estiver errado. Não recebi notícias de nenhum outro parlamentar acreano prestigiando o evento que chancelou Bolsonaro candidato à presidência pelo PL. Mailza foi a única.

Cadê os bolsonaristas?

Num estado majoritariamente bolsonarista, com uma gama de líderes políticos usando o nome do presidente para promoção, é de se espantar que esses líderes não prestigiem aquele que seria, teoricamente, o líder maior.

Brasil da Esperança

É o nome da federação de partidos da esquerda. A frente, com o PSB junto, vem sendo chamada de Frente da Esperança. É tipo a Frente Popular, versão 2.0.

PL

O PL anunciou que não terá chapa de federal. A pedra foi cantada aqui, na última semana. O assunto foi destaque no fim de semana. Quem lê este espaço ficou sabendo antes.

Chapa

Alguns membros da chapa de federal pularam para a de estadual, e deixou a chapa mais pomposa, com esperanças de fazer três. Mas o destino de uma pessoa daquela chapa pode pegar todos de surpresa.

Charlene Lima

Se essa chapa continuasse de pé, me arrisco a dizer que a publicitária Charlene Lima teria um mandato. Não seria uma tarefa fácil, mas ela sabe o caminho das pedras.

Outro partido

Se providências não forem tomadas, outro partido pode correr o risco de ficar sem chapa de federal. Uma informação, ainda não oficial, dá conta da desistência de um postulante.

PDT

Com uma chapa de estadual forte, tal qual o PL, o partido que enfrenta desafios com a chapa de federal atende pelo nome de PDT.