Blog do Ton: Presidente do PP Mulher, Francinete comemora 50 anos de carreira e quer Gladson e Mailza unidos

Tem gente que tem tanta história pra contar que daria um livro. Francinete Barros não só tem boas histórias como quer construir, em um encontro de mulheres, um verdadeiro diário com recordações e lembranças escritas por pessoas amadas.

Fran, como carinhosamente é chamada, comemora 50 anos de carreira, transitando entre saúde e política, e vai reunir um verdadeiro exército de mulheres para comemorar a data.

Como profissional da saúde, Francinete faz parte da história do Pronto-Socorro da capital, onde viveu momentos marcantes. “O PS é a minha vida, uma espécie de ponto central onde permeiam todas as minhas conexões. Não perdi minhas origens”.

Como parte das vivências mais marcantes, Fran elenca a tragédia da Rico e mais dois casos: uma criança de um ano queimada e uma jovem que teve corpo esmagado em acidente no interior. “Parecia cenário de guerra”, diz referindo-se à tragédia da Rico.

Na política, Fran foi uma das primeiras alistadas no exército Gladson Cameli. Causou verdadeira revolução na Sesacre e arregimentou muitos soldados para a eleição de 2018, que tornou Cameli o governador do Acre. Agora, é a presidente do PP Mulher e, ao lado de Mailza, senadora que tem em seu DNA a defesa da mulher, percorreu todo o estado para aumentar ainda mais esse exército.

“Eu acredito com todas as forças no projeto que ajudei a construir. Quero ver os frutos crescerem, com Gladson e Mailza reeleitos. O PP Mulher é a minha paixão”.

Céu é o limite

Para mulheres como a Fran, o céu é o limite. É uma das mulheres mais incríveis que conheci nos últimos tempos. Tomara que mais mulheres cruzem seus caminhos com o de Fran, para que lutem juntas por um Acre melhor.

Majoritárias

Preparem-se. Mudanças drásticas nas composições majoritárias a caminho. Falarei sobre o assunto no tempo certo.

Ailton Oliveira

Estou acompanhando o mais perto que posso o desenrolar dos procedimentos envolvendo a saúde do meu amigo e colega de profissão Ailton Oliveira. O Ailton é um cara simplesmente incrível. Estimo rápida melhora.

Da pesada

Uma turma da pesada, que perdeu mandato nos últimos anos, está em intensa operação em prol de um pré-candidato milionário. Eu sugeriria um pouquinho de discrição.

Ficando feio

Depois do vídeo postado nas redes, onde Gladson e Bittar aparecem trocando elogios e o governador valida Márcia como vice e Marcio como seu sucessor, as investidas de um certo grupo que tenta neutralizar Bittar perdem totalmente o poder. Tá ficando feio.

Observando

Fico observando nos grupos que o número de pessoas que criticam a escolha do governador diminui cada vez mais. Era fogo de palha?

Não está em condições

O PT ainda é um partido com bom curral eleitoral, mas não vejo o partido numa situação favorável, onde pode se dar o luxo de simplesmente ignorar virtuais apoiadores.

Jenilson

Jenilson Leite (PSB-AC) constrói uma pré-candidatura saudável, orgânica e muito propositiva. Não deve ser ignorada pelo bloco das esquerdas.

Jorge Viana

Já imaginou um cenário onde Jorge Viana estaria fora da disputa pelo Senado? Mudaria todo o jogo.

Pode se dar bem

Uma pessoa pode se beneficiar de todas essas últimas mudanças, em diversos sentidos. Essa pessoa atende pelo nome de Mailza.