Coligação com Psol e Rede no AC será primeira a oficializar candidaturas em convenção

O PSOl (Partido Socialismo e Liberdade), que está coligado com a Rede Sustentabilidade, será o primeiro no Acre a formalizar suas candidaturas ao Governo do Estado, ao Senado, à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa em convenção a ser realizada nesta quarta-feira (20), em Rio Branco. Com isso, a coligação será a primeira, entre todos os partido que disputarão as eleições deste ano, a formalizar o ato e habilitar seus candidatos junto à Justiça Eleitoral.

Os partidos habilitados à disputa têm, do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, prazo para a realização as convenções partidárias. O PSOL, além das candidaturas majoritárias ao Governo e ao Senado, vai apresentar 25 candidatos à Assembleia Legislativa e nove à Câmara Federal, informou o dirigente Jamyr Rosas. O Rede Sustentabilidade, além de não ter candidatos majoritários, vai apresentar apenas alguns nome a cargos proporcionais.

O pré-candidato ao Senado da coligação, advogado Sanderson Moura, disse, com exclusividade ao ContilNet, que sua candidatura se difere das demais postas até o momento.

“Minha candidatura é uma opção de renovação no campo progressista da política acreana. Pretendo qualificar o debate na disputa pelo Senado, propondo-me a ser uma alternativa de qualidade para bem representar os acreanos no cenário nacional”, disse. “Apesar de ser um candidato no campo da esquerda, sou um homem de diálogo, de conciliação, que pretende colocar o bem do Acre acima de disputas políticas e ideológicas”, acrescentou.

Procurado, o pré-candidato ao governo da coligação, professor Nilson Euclides, disse que estava em atividade de campanha no bairro Tancredo neves e que isso o impossibilitaria d efalar naquele momento. “Mas, assim que puder, expondo o diferencial da nossa cnaidatura em relação ás demais”, disse.