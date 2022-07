Com preços mais baixos que no Paraguai, postos do Brasil na fronteira chegam a ficar sem combustível

Após moradores de Pedro Juan Caballero (PY) cruzarem a fronteira para abastecer com gasolina do lado brasileiro, em Ponta Porã (MS), postos sofreram com a falta de combustível por algumas horas nesta terça-feira (12). Imagens mostram filas quilométricas de carros em busca de combustíveis mais baratos no Brasil. (Veja o vídeo acima).