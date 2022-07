Concurso INSS: provas devem acontecer em quase 100 cidades; veja!

Cresce a expectativa pela realização do novo concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e agora, a expectativa é de que as provas sejam realizadas em quase 100 municípios.

A intenção é de que as avaliações sejam aplicadas nas cidades em que o órgão possua Gerências Executivas, que, de acordo com o próprio INSS são 104 unidades.

É importante frisar que algumas localidades contam com mais de um ponto, como nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, o que reduziria os locais de prova.

Veja o número de gerências executivas abaixo:

Além disso, o candidato deve poder escolher, no ato da inscrição, onde concorrerá a uma das vagas e o certame será válido por um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Visão geral concurso INSS

O novo concurso INSS foi autorizado para provimento de 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação.

Os salários são de R$ 5.447,79 iniciais, com jornada de 40h semanais, além do acréscimo de bônus no valor de R$ 57,50 por processo finalizado.

O último certame do órgão foi realizado no ano de 2015, com a oferta de 950 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Analista do Seguro Social : 150 vagas

: 150 vagas Técnico do Seguro Social: 800 vagas

Resumo