Ex de Luciano Camargo afirma que Wanessa traiu Marcus Buaiz com Dado

Cleo Loyola, ex-esposa do cantor Luciano Camargo, voltou a criar polêmica ao afirmar, nesta quarta-feira (20/7), que a cantora Wanessa Camargo traiu o ex-marido, Marcus Buaiz, com Dado Dolabella, com quem está namorando atualmente.

Em vídeos publicados em suas redes sociais, Cleo afirmou que Wanessa já estava com Dado mesmo antes de se divorciar de Marcuz Buaiz.

“Vocês acham realmente que ela não traiu o Marcus Buaiz? Ela assumiu o Dado rapidinho. A mulher, logo que a bomba estourou, assumiu o cara, perdeu a empresária, um monte de patrocínio, quer que a Zilu volte [para o Brasil] por conta da carreira dela”, disparou.

“Devia criar vergonha na cara, né, Wanessa. Tá bem velhinha para isso. Cobra traiçoeira, traidora! O casamento acabou, sem traição para muitos, mas justamente o ex estava na fila. Quem acredita nisso? O histórico da Wanessa é igual ao pai dela.. Traidora, sim!”, completou a ex de Luciano.