Expositores participam de cursos para atendimento ao público na Expoacre

A Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com o Sebrae e a Vigilância Sanitária, realizou na manhã desta quarta-feira, 27, cursos voltados aos expositores que estarão trabalhando durante as nove noites da Expoacre.

Os temas abordados foram atendimento ao público e manipulação de alimentos, onde a expositora Ana Virgínia destaca a importância dos cursos: “Já participei de outras qualificações, onde inclusive posso ministrar os temas aqui expostos, mas como expositora também serve como lembrete das boas práticas para continuar aprimorando e melhorando minhas ofertas e serviço prestado ao público que vai visitar e consumir na feira”.

Ao longo do ano, a Seet vem acompanhando as atividades dos expositores em outros eventos e a participação na Expoacre é o coroamento de todos esses esforços, como afirma a coordenadora estadual do artesanato, Suelany Paiva.