Filha de Rodrigo Santoro surge com a mãe em rara aparição

A atriz e jornalista Mel Fronckowiak, esposa do ator Rodrigo Santoro, dividiu com os seguidores um momento raro com a filha. A pequena Nina tem cinco anos de idade. Os famosos estão juntos aproximadamente há dez anos. Eles oficializaram a união em 2016.

A filha do casal nasceu em 2017 na cidade do Rio de Janeiro, local em que Santoro vive com a família. Raramente, o casal publica fotos da herdeira e ambos procuram deixar a menina fora dos holofotes. Eles utilizam seus perfis nas redes sociais para partilhar projetos profissionais.

Entretanto, vez por outra, a jornalista compartilha com os fãs alguns detalhes da rotina de sua herdeira. E não é de hoje que ela, como mãe coruja, gosta de mostrar os cuidados que tem com a menina.

Recentemente, Rodrigo Santoro aproveitou um fim de tarde para fazer um belo registro romântico ao lado de sua mulher. Na imagem compartilhada nas redes sociais, o artista surgiu com um sorriso largo no rosto enquanto a abraçava sua esposa. Na legenda da publicação, o artista adicionou apenas um emoji de coração.

O lindo clique encantou os fãs do famoso que não perderam tempo e encheram a fotografia com várias mensagens carinhosas. “Casal lindo”, escreveu um internauta. Outro fã elogiou: “Foto maravilhosa”. E ainda um terceiro disparou: “Casal perfeito”.

Em outra ocasião, a esposa de Rodrigo Santoro mostra a filha do casal fazendo um lindo desenho. No clique, a pequena surgiu fazendo arte com algumas canetas coloridas. A menina chamou a atenção dos seguidores ao aparecer apenas com uma das mãos mostrando o desenho que tinha acabado de fazer.

Na legenda, a comunicadora expressou seu amor pela herdeira adicionando apenas um emoji de coração. Outro detalhe que não passou despercebido dos fãs do casal foram as unhas da garotinha, que apareceram pintadas com um tom rosa bem clarinho.