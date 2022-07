Flamengo bate recorde de público do ano com atropelo no Mané Garrincha

Se na última passagem por Brasília as coisas não funcionaram da melhor forma para o Flamengo, quando foi derrotado para o Botafogo, desta vez o clube carioca fez a festa da torcida rubro-negra no Distrito Federal, com direito a maior público do ano no futebol brasileiro.

Agora sob o comando de Dorival Júnior, o Rubro-negro venceu Coritiba e Juventude e retorna ao Rio de Janeiro com duas vitórias na bagagem.

Em um momento completamente diferente, o Flamengo compartilhou sua boa fase com os torcedores de Brasília e agora se prepara para uma sequência decisiva na temporada.

Pela frente terá as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, com jogos duríssimos diante de Corinthians e Athletico-PR, alternando com confrontos duros no Campeonato Brasileiro, onde almeja alcançar o G-4 da competição nacional.

Festa e recorde

A vitória sobre o Juventude veio com muita eficiência dentro de campo e com uma festa bonita na Arena BRB Mané Garrincha. Se no sábado (16/7) o torcedor compareceu ao estádio do DF, mas não com casa cheia, desta vez a nação em Brasília não deixou a desejar.

Nessa quarta-feira (20/7), 65.392 torcedores da Capital Federal compareceram em peso à arena de Brasília, para uma renda de R$ 3.642.229,50. Assim, a partida desta quarta torna-se o maior público da temporada do futebol brasileiro. O segundo lugar fica também com outro jogo do Flamengo, com o Palmeiras no Brasileirão, com 64.816 pagantes.

Com os portões abertos a partir de 17h30, a torcida chegou cedo ao estádio, que lotou momentos antes da bola rolar. Assim como na partida contra o Coritiba, longas filas se formaram no acesso ao Mané Garrincha porém sem incidentes graves antes, durante e depois do jogo.

Apenas no fim da partida um torcedor invadiu o campo, cercou o atacante Vitinho e acabou deixando o campo com a camisa do jogador, mas à força pela equipe de segurança do Flamengo. Vaiado novamente pela torcida de Brasília, o camisa 11 fez outra atuação abaixo da média.

“Dor de cabeça”

Além da grande fase que vive, o Flamengo também compartilhou com o torcedor de Brasília a estreia de uma de suas principais contratações para a temporada: Everton Cebolinha entrou no segundo tempo, fez um bom jogo, sentiu a falta de ritmo, mas ainda encerrou a primeira partida com a camisa do rubro-negro com uma assistência.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Dorival Júnior despistou sobre a briga no ataque do Flamengo e preferiu enaltecer a qualidade do atacante.

“O Everton sentiu um pouco a falta de ritmo, mas é algo natural, já que ele estava há quase 90 dias sem jogar uma partida oficial. Mas é um jogador de muita qualidade e que vai agregar muito, com certeza”, disse o comandante do rubro-negro.

Vai para a Copa?

Na zona mista, o estreante da noite comemorou a boa estreia. O ex-Grêmio e Benfica entrou na segunda etapa na vaga de Pedro e tentou bastante o gol, mas terminou o jogo com um passe para o quarto e último gol, de Lázaro.

“Até brinquei com meus companheiros que ali no segundo tempo foram quatro bolas perto do gol, mas nenhuma na minha direção. Mas fico feliz pela estreia e pelo passe”, celebrou.

Questionado se ainda tem esperanças de estar no grupo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Catar, o agora jogador do Flamengo deixou nas mãos de Tite. “Se eu disser que não eu estaria mentindo. Mas agora é fazer um bom trabalho aqui no Flamengo e deixar as coisas acontecerem”, finalizou Cebolinha.