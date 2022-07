Fotos de Elon Musk sem camisa em Mykonos vazam e chocam a web

Nem só de trabalho vive o milionário Elon Musk. No último domingo (17/7), o magnata da tecnologia foi visto sem camisa e tomando sol a bordo de um iate de luxo em Mykonos, na Grécia.

As imagens exclusivas foram obtidas pelo portal Page Six.O multibilionário estava com um pequeno grupo, que incluía os amigos recém-casados ​​Ari Emanuel e Sarah Staudinger, enquanto navegavam no Mar Egeu no Zeus – um iate a motor de quase US$ 20.000 por semana, que pode acomodar seis convidados em mais de três cabines. A embarcação ainda conta com uma tripulação profissional, revela o tabloide.

Musk embarcou no luxuoso barco vestindo uma camiseta branca simples, bermuda preta, óculos escuros, um boné de beisebol preto e chinelos combinando. O CEO da Tesla logo se despiu, ficou apenas com seu calção de banho e mergulhou no oceano. Mais tarde, ele foi visto desfrutando de um coquetel com os amigos antes de explorar a ilha.