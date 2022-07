Guru Binho de Ouros traz o giro do zodíaco da semana no ContilNet; confira

Olá pessoas, mais uma semana de alto astral de muita vontade de vencer, vamos seguir em frente com gratidão e paz! Conferindo o Giro:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Universo representa uma grande conquista acontecendo, ganhamos o nosso mundo, nossa paz. Agradeçam e celebrem a vida, dividam a abundância de vocês com outras pessoas levem a luz onde existe trevas. Nos negócios, fase bem sucedida de acordos negociações e propostas celebrem o milagre. Na saúde, tudo de bom com o corpo, com a alma e com a mente.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Usem a fé e o conhecimento para serem a ponte entre as pessoas, ensinem o que vocês sabem tendo os pés no chão, perdoem e sejam perdoados, deixem o mestre que está no coração de vocês, guiar os vossos passos. Nos negócios, existe possibilidade de vocês treinarem pessoas, clientes ou parceiros de trabalhos, deixe que o otimismo e a fé junto com o conhecimento seja o caminho de vocês, sejam inspiração e inspiradores. Na saúde, cuidado com a teimosia excessiva, observem a qualidade da comida em que comem e façam exercícios básicos.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Esse é o momento de interagir com a família, edificar as emoções numa base sólida, apoiada do trabalho na atitude firme e corajosa do dia a dia, a estrada deve ser percorrida para a vitória acontecer! Nos negócios, triunfo após o longo caminho percorrido, valor reconhecido, sucesso após trabalho árduo, inteligência emocional. Na saúde, usem a emoção e seus sentimentos para equilibrar a atividade física e o corpo ficar zen.

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Esperança é acreditar que as melhores coisas saem dentro de nós, eis o poder da fé, sejam o milagre que querem buscar transformem as emoções numa fé que edifica e melhora. Nos negócios, oportunidades que são executadas e garantem o resultado com poder da fé e do comprometimento. Na saúde, força positiva dos pensamentos que garantem o bem-estar físico e mental.

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Justiça, onde recebem o que merecem, façam aos outros o que querem que seja feito a vocês… Sejam diplomáticos e equilibrados, falem o necessário… Nos negócios, propostas justas criadas pelo mérito das atitudes maduras. Na saúde, cuidem dos rins e tomem muita água.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Tenham jogo de cintura com a pressão que podem viver nesse período, sejam leves, tirem de letra, sejam sedutores e vivam o tesão da vida. Nos negócios, tenham seriedade e atentem à firmeza das propostas, vejam se são exatamente como elas foram negociadas. Na saúde, cuidem dos ossos e tenham uma alimentação saudável.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Tenham cuidado com as mentiras que vocês contam, mentira tem perna curta…Usem o poder de comunicação para construir uma realidade sólida… Nos negócios, poder de comunicação que esclarece, abre caminhos e oportunidades. Na saúde, cuidem da fala e da voz.

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: É momento de renascimento de uma nova realidade e oportunidade de fazer o velho caminho dar certo… Assumam a linha da vida de vocês… Nos negócios, podem trabalhar com antigos parceiros e clientes. Façam dar certo com entusiasmo e participação! Na saúde, cura de qualquer mal do corpo e da alma do espírito.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Sacrifício é a necessidade de mostrar o valor pelo aprendizado árduo, sem sacrifício não tem recompensa… É um preço a ser pago pela dívida de vocês… Nos negócios, período de trabalho árduo intenso com muita labuta. Na saúde, façam uma dieta rigorosa e exercícios similares.

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Sirvam comandando e comandem servindo, tomem as rédeas da situação e façam um trabalho coletivamente melhor, assumam a responsabilidade… Nos negócios, vocês terão que tomar a rédeas de uma negociação ou situação, visando proteger interesses do grupo da qual pertencem, sejam a inspiração da atitude. Na saúde, tenham cuidado com agressividade e autoritarismo, assim como o estresse intenso.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Esse é um período de boa sorte, gratidão e celebração, sejam a luz para dissipar as trevas e ao mesmo tempo, as coisas bem feitas. Nos negócios, muita sorte nas propostas e retorno muito interessante. Na saúde, alto-astral total do corpo, alma e espirito…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Esse é o momento de se libertar e deixar pra trás situações desagradáveis, tenham atitude e a força de vontade de mudar e deixar sair o que não funciona… Mudem e tenham atitudes coerentes! Nos negócios, oportunidades e cortes necessários para novos direcionamentos. Na saúde, cuidado com a irritabilidade.

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

