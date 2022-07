João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes em uma só noite na ExpoAcre 2022

A capital acreana está cada vez mais animada com a 47º edição da ExpoAcre, não só pela exposição das grandes e pequenas indústrias, como pelo som do “Pizeiro”, que irá ecoar durante seis horas de festa, no dia primeiro de agosto, com os grandes nomes do forró, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

Em todas as edições da ExpoAcre, grandes vozes passaram pelos palcos. Com a pandemia causada pela covid-19, foram dois anos sem um dos eventos mais aguardados do ano, por isso, nesta edição, o palco não contará com uma, mas sim com três atrações em uma só. Cada cantor fará sua apresentação individual, fazendo a noite do Piseiro ficar na história da exposição.

O produtor de eventos, André Borges, está muito feliz com a oportunidade de trazer três atrações nacionais e que são os cantores do momento. “São três artistas entre os mais escutados do Brasil e os mais tocados em todas as rádios. Fico feliz em estar trazendo essas vozes para a abertura de shows da ExpoAcre 2022, tenho certeza que vai ser um sucesso, tudo está sendo muito bem organizado para que todos que forem curtir a noite, saiam satisfeitos. Com certeza será uma noite única”, afirma o produtor.