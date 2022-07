Luiz Bacci revela como conseguiu conhecer Ana Maria aos 10 anos

Luiz Bacci falou pela primeira vez sobre o início de sua carreira na televisão e sua busca incessante por outros nomes da mídia quando ainda era apenas um menino. O âncora do Cidade Alerta, da Record, revelou que, após ser entrevistado por Jô Soares, fez de tudo para conhecer outros apresentadores, e que chegou até mesmo a conversar com Ana Maria Braga.

Em entrevista, o apresentador revelou como conseguiu conhecer a musa das manhãs na época em que ela ainda trabalhava na emissora dos bispos. O comunicador entregou que na época em que houve o encontro, ele possuía os telefones de várias personalidades da mídia.

O âncora relatou onde aconteceu o abraço com a famosa. “Na porta do camarim dela, que por sinal era aqui (no mesmo estúdio).

Leia a matéria completa no TV Foco.