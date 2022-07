MACABRO: IML abre saco de lixo e encontra homem que foi morto de forma cruel

Na manhã desta terça-feira (26), um corpo do sexo masculino, que até o momento segue sem identificação, foi encontrado em uma área de mata do Ramal da Prainha, no bairro Tarumã, na zona Oeste da capital amazonense. O cadáver já se encontra em avançado estado de decomposição, sendo comido por insetos.

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi acionada através de uma denúncia anônima e ao ir apurar o caso, constatou o fato. O corpo foi encontrado enrolado em sacos de lixo.

Ao tirarem o corpo do saco de lixo, os profissionais do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnico-Científica notaram que o homem tinha uma corda enrolada em seu pescoço.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).