Maioria dos partidos e coligações no Acre já têm data para convenções partidárias

A coligação formada pelo PSD, Pros, Avante e PTB já tem data marcada para realização da convenção partidária, será no próximo dia 23. O Partido dos Trabalhadores (PT) informou que a data será anunciada ainda nesta terça-feira (12).

A convenção do Agir também já tem data marcada, será no 22, às 18h, em local ainda a ser definido. “Vamos lançar chapa pura, sem coligações”, informou David Hall, pré-candidato ao governo do Acre.

As demais siglas estão estudando melhor o terreno para lançar data. O presidente do PT, Manoel Lima, afirmou que a data da convenção será deliberada, sem passar maiores detalhes.

O pré-candidato ao governo pelo Psol, professor Nilson Euclides, informou que a data da convenção ainda não está marcada, mas sinalizou que deverá acontecer na primeira semana de agosto. “Estamos ajustando os detalhes e preparando tudo para que aconteça logo na primeira semana”, disse Nilson.

O MDB também confirmou que a data será um pouco mais adiante. Segundo fontes de dentro do partido, deverá ocorrer entre 25 e 29 de julho.

O pré-candidato ao governo pelo PSB, deputado Jenilson Leite, não atendeu as ligações feitas pela equipe do ContilNet.

CONVENÇÕES

As convenções partidárias são reuniões internas entre os filiados para debater, entre outros assuntos, a escolha de candidatos e formação de coligações (quando dois ou mais partidos se unem em uma única chapa para disputarem juntos o pleito).

PRAZOS DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Esses eventos estão autorizados a partir do dia 20 de julho e devem ocorrer até 5 de agosto, conforme estabelece a Lei da Reforma Política de 2015.

Passadas as convenções, as candidaturas devem ser registradas até 15 de agosto. O período de propaganda eleitoral, com a permissão para a realização de comícios e distribuição de materiais de campanha, começa no dia 16 do mês que vem.