Mais de 50% dos estudantes do 9º ano em Rio Branco já experimentaram álcool, diz IBGE

Com informações sobre alimentação, atividade física, cigarro, álcool, drogas, situações em casa e na escola, saúde mental, higiene e outras características gerais de escolares do 9º ano do ensino fundamental, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta dados desse público em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com o IBGE, os dados divulgados são de uma década de pesquisa sobre a saúde dos adolescentes e suas tendências, através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), com indicadores comparáveis entre os anos 2012 e 2019. A pesquisa é feita em parceria com o Ministério da Saúde e o apoio do Ministério da Educação.

Segundo os dados, 54,4% dos estudantes tomaram a primeira dose de álcool. Em 2012, a experimentação de bebida alcoólica era de 46,8%, que cresceu para 54,4% registrado em 2019. Em Rio Branco, o percentual fica maior entre as meninas, que em 2012 era de 49,8% e cresceu para 47,5% em 2015, em comparação aos meninos, que em 2012 era de 43,4% e 2015 de 50,4%. Os valores mostram um aumento estatisticamente significativo para meninos e meninas em 2019, com uma diferença de 53,1% para meninas e 55,7% para meninos.

O aumento da experimentação de bebida alcoólica é observado entre os escolares do 9º ano em redes de ensino pública e privada. Nas escolas da rede pública de ensino, a experimentação ficou com 56,0% dos escolares e na rede privada das capitais foi de 39,2%, registrando uma diferença de quase 17 pontos percentuais.

Entre as capitais, Rio Branco aparece como uma das cidades com menor chance do escolar ter experimentado álcool, ingerindo uma dose de bebida alcoólica em algum momento da sua vida, com 0,77%. As outras capitais foram Macapá com 0,69% e Teresina com 0,80%.