Marcius Melhem debocha de Calabresa após fim de contrato com a Globo

Dani Calabresa teve o seu contrato fixo encerrado pela Rede Globo, mas vai continuar trabalhando na emissora. A apresentadora agora terá um trabalho por obra, vínculo que é difundido pela empresa. Quem comemorou a notícia foi Marcius Melhem, ex-diretor do canal dos irmãos Marinho. Ele foi demitido após uma série de denúncias de assédio, inclusive de Calabresa.

No Twitter, o ator publicou um gif com uma cena de The Morning Show, que mostra Jennifer Aniston dizendo a frase: “It’s time for you to go home” (É hora de você ir para casa). Na legenda, Melhem colocou o mundo e uma seta, insinuando que o mundo dá voltas. Confira: