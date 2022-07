No AC, bezerro nasce com duas cabeças: “Muito surpreendente”, diz morador

Uma ocorrência fora do comum foi registrada nesta semana em uma propriedade rural localizada na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. Uma vaca pariu um bezerro com duas cabeças, fato que deixou perplexos os moradores daquela região.

Um dos moradores do local conhecido como França disse que, num primeiro momento, teve medo da situação. “Tenho 44 anos de idade e nunca tinha me deparado com uma cena dessa natureza. Muito surpreendente”, comentou.

Para a ciência, trata-se de uma má formação congênita. A formação do osso da cabeça não se fecha, é como se fosse uma hérnia, formando uma bolsa externa.

O radialista Aldejane Pinto esteve na propriedade e gravou um vídeo mostrando o bezerro de duas cabeças que morreu dois dias depois de ter nascido. Confira a foto: