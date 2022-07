Novo RG: saiba a partir de quando o documento será emitido no Acre

O Acre será o segundo Estado do país a emitir o novo modelo da Carteira de Identidade Nacional. Nesta quarta-feira, 27, no auditório da Polícia Civil, em Rio Branco, foi realizada uma coletiva de imprensa a fim de divulgar e esclarecer dúvidas sobre a nova identificação.

“O documento é prático e seguro”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel. Além disso, mais informações sobre a Carteira serão divulgadas na Expoacre, nesta segunda-feira, data em que a Polícia Civil estará na feira e dará detalhes sobre o novo RG.

No Acre, o novo modelo começará a ser emitido na terça-feira, 2. A nova carteira de identidade será emitida em papel moeda.

“O registro geral contará com três tipos de documento, em cartão de policarbonato (plástico), além da cédula do formato digital, e em papel moeda”, disse o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César.

A nova versão do RG servirá também de documento de viagem, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes. Além disso, o governo federal informou que a mudança vai “simplificar a vida do cidadão”, conforme consta na Agência Brasil.

A população acreana deve estar ciente que o Instituto de Identificação não realizará atendimento da Carteira de Identidade Nacional (CIN), entre os dias 28, quinta-feira, e 29, sexta-feira, a parada técnica é breve, somente para atualização do sistema.

Além disso, para as pessoas que emitiram o RG recentemente, podem permanecer com suas identificações, pois as identidades civis atuais têm validade por 10 anos.