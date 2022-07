Novos cartões do Auxílio Brasil serão entregues juntamente com a parcela de R$ 600? Saiba mais!

É necessário solicitar o cartão?

Não há necessidade de solicitar um novo cartão Auxílio Brasil. Isso será gratuito para aqueles que já aderiram ao programa. Quem não recebe pode continuar usando o cartão Bolsa Família para sacar benefícios.

Vale lembrar que nem todos os beneficiários receberão o cartão. Primeiro, o cartão vai ser emitido para as famílias que recebem benefícios no modelo de poupança social digital bem como aquelas que passaram a receber benefícios a partir de dezembro de 2021, informou o Ministério da Cidadania.

Como acompanhar envio do cartão do Auxílio Brasil?

Outro ponto importante é que o cartão está sendo enviado neste momento através dos Correios. Em outras palavras, os beneficiários vão receber em casa.

É justamente por isso que muitos estão querendo saber: afinal, como acompanhar o envio do cartão do Auxílio Brasil?

De acordo com o Ministério da Cidadania, isso pode ser feito diretamente na Central de Atendimento da Caixa. Confira, no fim do texto, os números que você pode ligar para fazer o acompanhamento.

Além disso, outro caminho é ir presencialmente até uma das agências do banco. Para isso é só ter em mãos seu documento de identificação com foto e, se possível, o cartão amarelo do antigo Bolsa Família.

Cadastro de senha do cartão

O cadastro do PIN deve ser feito nas agências da Caixa, casas lotéricas e no aplicativo Caixa Tem, acessando a opção “Auxílio Brasil” e depois “Criar PIN do Cartão”.

Por fim, os beneficiários podem acompanhar a entrega do cartão Auxílio Brasil ligando para os call centers da Caixa, capitais e regiões metropolitanas pelos telefones 0800 104 0104 ou 4004-0104. O acompanhamento também pode ser feito pessoalmente em uma agência da Caixa.

Auxílio de R$ 600 aprovado!

Na última quarta-feira, dia 13 de junho, ocorreu o segundo turno das votações da PEC que prevê mudanças nos benefícios sociais governamentais, dentre eles, o Auxílio Brasil. De acordo com o texto base, a proposta era que as parcelas aumentassem em R$ 200. Ou seja, elas passariam a quantia de R$ 600.

Contudo, ainda havia uma dúvida a respeito da possibilidade de os brasileiros receberem este valor, realmente. Entretanto, agora com a PEC aprovada, é certeza de que os pagamentos terão os valores atualizados. A previsão é de que os beneficiários passem a receber R$ 600 a partir do mês de agosto, e que o valor se mantenha em R$ 600 até o mês de dezembro.