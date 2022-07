Operação da PF combate desmatamento em área de reserva do Acre

A Operação Salvamento, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (19), em Mirante da Serra/RO, combate ao desmatamento ilegal de área no entorno na Reserva Extrativista Chico Mendes. A equipe da PF em Epitaciolândia participou das ações de campo.

Foi cumprido mandado de busca e apreensão em residência de investigado pela prática de crime ambiental, que desmatou aproximadamente 800 hectares de floresta, na Zona de Amortecimento (ZA), também chamada “Zona Tampão”, de uma Unidade de Conservação (UC), no entorno da Reserva Chico Mendes.

Além da equipe de Epitaciolândia, a operação contou com agentes federais de Ji-Paraná (RO), com a finalidade de apreender elementos de informação para esclarecimento dos fatos, como aparelhos celulares, mídias, arquivos eletrônicos e quaisquer objetos relacionados com a ação criminosa.

O investigado, se condenado, poderá responder por crime previsto na lei de crimes ambientais: Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação.