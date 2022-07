Petrobras distribuirá R$ 87,8 bi a acionistas; União levará R$ 32 bi

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (28/7), que aprovou o pagamento recorde de R$ 87,8 bilhões a seus acionistas. De acordo com a estatal, serão pagos R$ 6,73 por ação preferencial e ordinária em circulação. Desse total, R$ 32 bilhões serão destinados à União, maior acionista da empresa, incluindo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o BNDESPar, braço financeiro do BNDES no mercado.

O montante será pago em duas parcelas de R$ 3,36 por ação preferencial e ordinária. A primeira será efetuada em 31 de agosto; e a segunda, em 20 de setembro.