Plantão Globo entra no ar às pressas, interrompe programação e deixa o Brasil decepcionado

O Plantão Globo é uma das atrações da TV brasileira que mais vira assunto. E não é para menos. A intervenção na programação da emissora carioca gera tensão aos telespectadores.

Dessa forma, sempre que entra no ar, o noticiário deixa o público bastante abalado. E, para completar, a interrupção vem acontecendo apenas com notícias tristes.

No entanto, na última ocasião, o Plantão Globo resolveu mudar. É que acabou sendo a vez do BBB22 entrar no ar ao vivo no meio da programação do canal. O motivo? A entrada de um Dummy dentro da casa mais vigiada do Brasil.

É que, desde a eliminação de Jade Picon, os participantes do reality show da Globo passaram a achar que a influenciadora voltaria para o programa.

Sendo assim, o diretor do BBB22, Boninho, resolveu fazer uma espécie de trolagem. Desse modo, ele autorizou a entrada de um Dummy dentro da casa para agitar o pessoal. O objetivo era uma espécie de remake do BBB21, em que Carla Dias, de fato, voltou de um paredão falso vestida dos “bonecos” do Big Brother.

Leia mais em Gerou Buzz.