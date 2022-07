Presidente da Fieac participa de café da manhã com trabalhadores da Expoacre

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), João Paulo de Assis, participou nesta quarta-feira, 27 de julho, de um café da manhã com os trabalhadores que estão executando as obras para a Expoacre 2022, no Parque de Exposições Wildy Viana. O evento aconteceu no Espaço Indústria e reuniu lideranças políticas e empresariais.

“É um café da manhã de agradecimento pelo esforço e dedicação desses trabalhadores que estão empenhados diuturnamente para deixar tudo pronto para a maior feira de negócios do estado. O setor produtivo está entusiasmado por ver esse parque totalmente revitalizado e estamos ansiosos, pois certamente teremos nesta edição a Expoacre que irá movimentar mais investimentos dos últimos tempos”, declarou o presidente da FIEAC.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, diz que é importante reconhecer o trabalho dos operários, que são essenciais para a realização da Expoacre. Já Cirleudo Alencar, secretário de Infraestrutura, pontuou que outras obras públicas continuarão após a feira visando fomentar a geração de empregos no setor da construção civil. “Aqui é uma união de esforços das secretarias do governo, Sinduscon, empresas, federações e, principalmente, dos trabalhadores. Todos estão de parabéns”, salientou o titular da Seinfra.

Cleomar Domingos, ajudante de pedreiro, está trabalhando nas obras do Espaço Indústria e afirma que a oportunidade de emprego temporário veio em boa hora. “É um dinheiro para ajudar no sustento da família, já que eu estava desempregado. E esse café da manhã também nos alegra e nos motiva, pois é um reconhecimento ao esforço que estamos fazendo para deixar tudo pronto para a Expoacre”, comentou.

Também participaram do café da manhã um dos coordenadores da Expoacre 2022, Júlio César; o secretário de Produção e Agronegócios, Edivan Azevedo; o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), Carlos Afonso Cipriano; entre outras lideranças empresariais e políticas do estado.

Espaço Indústria – Na Expoacre 2022, o Espaço Indústria reunirá cerca de 50 empresas dos segmentos de confecção, alimentos, gráfico, moveleiro, construção civil, panificação, frigoríficos e refrigeração. Também estarão presentes SESI, SENAI e IEL, que irão apresentar alguns de seus produtos e serviços durante a feira, assim como o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.