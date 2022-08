Seict terá extensa programação durante a Expoacre

A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) organizou uma ampla programação a ser desenvolvida durante a maior feira de negócios do estado, a Expoacre, em Rio Branco. Com seus setores divididos em espaços, a pasta coordena as áreas institucional, da indústria, da tecnologia, e auditório de negócios e palestras.

A abertura do espaço da Indústria no dia 31 inicia com atividades de games voltadas para as crianças, no Espaço da Tecnologia.

“Projetamos uma programação que atendesse a todos, tanto nas áreas institucionais quanto empresariais, para fomentar a geração de renda, relações comerciais e entretenimento ao público da feira”, pontuou o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita.

E, para promover a integração entre as instituições e parceiros, foi montado o auditório, que ficará disponível para todas as secretarias de Estado realizarem palestras, encontros institucionais, lançamentos, workshops, câmaras técnicas, fóruns empresariais, apresentações, oficinas e entrega de documentos de regularização fundiária .

O Espaço da Indústria contará com expositores de vários municípios, o que contribuirá para aumentar o volume de negócios na feira.

A Seict viabilizou também a promoção de um encontro trinacional de ambientes de negócios entre Acre, Peru e Bolívia para estimular as relações de comércio exterior com os países vizinhos