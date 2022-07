Sheila Mello comenta sobre suposta briga com Scheila Carvalho

Nesta segunda-feira (19), Sheila Mello usou as redes sociais para conversar e tirar algumas dúvidas dos seguidores. Com isso, a dançarina foi questionada sobre sua relação com Scheila Carvalho, sua ex-companheira no grupo musical É o Tchan. Desde a época, há uma suposição de um desentendimento entre as duas.

Quando perguntada sobre a especulação, a “loira do tchan” já foi bem direta com a resposta. “”Não!!!”, disse. “Só ranzinzice de fome e sono”, completou em tom de brincadeira. Deixando tudo às claras de que não houve nenhum desentendimento significativo, a dançarina revelou que mantém uma boa relação com Scheila e outros integrantes do grupo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)