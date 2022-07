Um mês das mortes de Bruno e Dom: veja o que falta esclarecer

Em uma mensagem de áudio gravada em maio e obtida com exclusividade pela TV Globo e pela Rede Amazônica, o indigenista Bruno Pereira citou uma reunião que ocorreria na Comunidade São Rafael. O encontro tinha o objetivo de barrar o avanço da prática criminosa na terra indígena.

No áudio, Bruno denunciou pescadores do Vale do Javari que estavam atirando contra equipes de fiscalização na região.

“São esses caras que estão atirando na equipe, esses caras que atiraram na base. Não só do São Rafael, [do] São Gabriel, os carinhas de Benjamin [Constant] e outros de Atalaia [do Norte]”.

Existe um mandante?

A Polícia Federal informou, no dia 17 de junho, que as investigações sobre a morte do indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips apontaram que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime.

A nota divulgada pelo comitê de crise, coordenado pela PF, diz que a apuração continua e novas prisões podem ocorrer, mas as investigações “apontam que os executores agiram sozinhos”.