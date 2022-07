Verstappen lidera com folga 1º treino no GP da Áustria

A RBR começou seu GP “caseiro”, na Áustria, com o pé direito nesta sexta-feira. O time liderou o primeiro treino livre da etapa com Max Verstappen, que sobrou com os testes que fez tanto nos pneus médios, quanto nos macios – com o qual anotou sua melhor volta de 1m06s302. Ele ficou à frente de Charles Leclerc, com 0s2 de vantagem, e George Russell.