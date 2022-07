Vídeo: amigo de vítima grita com jogador que causou acidente fatal

No vídeo, o homem profere palavras de ofensa ao defensor. “Vagabundo. Filha da puta. Assassino do caralho! Você matou o cara, véi. Pai de família. Duas meninas, mano! Você vai pagar por isso, filha da puta. Desgraçado… Olha pra mim. Olha pra mim. Vou acabar com sua vida. Filha da puta”, esbravejou.

Veja o vídeo:

O defensor se envolveu em acidente trânsito que acabou com a morte de um motociclista de 38 anos, na manhã desta sexta, e foi preso pela Polícia Civil no local. A vítima deixa a esposa e duas filhas. De acordo com o Globo Esporte, o Bragantino irá rescindir o empréstimo com o jogador de 20 anos. O zagueiro pertence ao Palmeiras e tem vínculo até 2025.