Xuxa e Sasha têm terrível perda na família e desmoronam no choro dentro do cemitério

Xuxa Meneghel sofreu uma grande perda em março do ano passado, Maria do Rosário, considerada uma segunda mãe para a famosa, acabou falecendo, após passar por uma situação delicada de saúde. Desse modo, ela não resistiu aos problemas respiratórios.

Sendo assim, vale destacar que antes do ocorrido, a mãe de Sasha, que viu o genro João Figueiredo dizer tudo o que pensa sobre ela e desabafa, já havia demostrado que estava muito preocupada com Rosário, com quem convivia a mais de 30 anos.

Além disso, na época Xuxa concedeu uma entrevista e falou sobre seu carinho pela senhora: “Maria, que é minha segunda mãe, está mais velha e está em estado grave. Por isso, não saímos. E se saio, é para alguma emergência”.

Maria do Rosário era assistente pessoal da apresentadora e chegou a ser até babá de Sasha, filha de Xuxa. Inclusive, quando ela entrou na Record TV, em 2015, a Maria do Rosário também estava lá, a ajudando no que a loira precisasse. Diante de toda essa situação, Xuxa e Sasha estavam muito abaladas.

O comunicado do falecimento foi confirmado pelo site ‘Na Telinha’, do UOL. E nas redes sociais, Xuxa recebeu inúmeras mensagens e comentários de apoio e carinho em um post onde a famosa falava sobre a senhora. Além disso, a publicação rendeu mais de 22 mil curtidas.

Xuxa faz posta vídeo ao lado de Maria do Rosário e encanta a web

A postagem feita pela loira, mostra alguns momentos das duas juntas, se divertindo.

“Hoje essa pessoinha chamada Maria do Rosário, minha Maria faz aniversário … ela é minha segunda mãe e se existe uma palavra pra definir o que eu sinto por ela é o maior e melhor AMOR… e também GRATIDÃO eterna. Que Deus te cuide sempre como você cuida de mim por mais de 30 anos”, assim, escreveu Xuxa, em um doa aniversários de Rosário.