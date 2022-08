Acre apresenta probabilidade de queda de 95% dos casos de Síndrome Respiratória

O Acre está fora da tendência de crescimento e apresenta probabilidade de queda de 95% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. É o que apontam os dados do site Infogripe, no monitoramento de casos da síndrome. Esse é o mais alto índice de queda registrado pelo site, neste domingo (14).

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que foi registrado 1 novo caso de coronavírus neste domingo (14). O número de infectados notificados é de 147.513 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 353.422 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.885 casos foram descartados e 24 exames de RT-PCR aguardam análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 129.463 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 14 continuavam internados até o fechamento do Boletim Covid.

Nenhum óbito foi notificado neste domingo, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 permaneça em 2.025 em todo o estado.

