Alan Rick, Antônia Lúcia e Antônio Pedro fazem evento de campanha com evangélicos

“Cresci na igreja, levado pela minha saudosa avó Ondina. Sou cristão e sempre coloco Deus à frente de tudo na minha vida. Então, começar com os irmãos, em oração é simbólico pra mim. Agradeci pela força que nos sustentou até aqui e orei para que Deus nos abençoe nessa caminhada pela união do Acre em prol de um futuro melhor para o nosso povo.”

Essa foi a fala do candidato ao Senado da República Alan Rick (União Brasil) sobre a participação no primeiro grande evento de campanha: um culto com os fiéis das igrejas Quadrangular do Acre.

Ele, Antônia Lúcia, candidata a deputada federal pelo Republicanos e Antônio Pedro, candidato a deputado estadual pelo União Brasil receberam a benção do pastor presidente da Quadrangular do Acre, Raimundo Moreira, as orações e o carinho dos evangélicos. O “trio quadrangular” posou para fotos, fez o corpo a corpo e distribuiu material de campanha.

Pastor Moreira declarou apoio também a reeleição de Gladson Cameli ao governo do Acre e de Jair Bolsonaro a presidência da República.

O evento foi realizado na noite desta terça-feira, 16/08, no Maison Borges. Os fiéis lotaram o local.