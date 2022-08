Aprenda a reconhecer sinais de alerta para excesso de açúcar no sangue

A hiperglicemia, ou glicose alta, ocorre quando há excesso de açúcar no sangue. A situação leva à insuficiência de insulina, pois hormônio responsável por transportar a glicose pelo corpo se torna insuficiente. O desequilíbrio pode ser tratado, muitas vezes, pela alimentação.

“Muito açúcar no sangue por um longo período pode danificar os vasos sanguíneos responsáveis ​​por levar sangue a órgãos como o coração e os rins. Nem todo mundo vai notar sinais dessa condição, mas há alguns sintomas sutis, como fadiga ou aumento da sede”, explicou a médica de emergência Bayo Curry-Winchell, ao portal norte-americano Eat This Not That!.