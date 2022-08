Assassinato de Daniella Perez não considerado um feminicídio; entenda

O crime ocorrido nos anos 90, chocou o Brasil inteiro pela brutalidade em que foi cometido, e por Daniella Perez ser uma das principais atrizes da Globo na época, e filha da famosa novelista Glória Perez.

Todavia, algumas dúvidas e confusões surgiram em meio à discussão, e apesar do entendimento de muitos, o assassinato de Daniella Perez não pode ser enquadrado como feminicídio, pois ocorreu em 1992, tendo sua resolução em 1997 (com a condenação dos acusados), muito antes da lei que introduziu o feminicídio no Código Penal, em 2015.

O feminicídio foi incluído no Código Penal pela Lei 13.104/15, que incluiu ao artigo 121, o inciso VI e o parágrafo § 2º-A:

VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O crime de feminicídio foi incluído também, pela lei, no rol dos crimes hediondos.

Na época, Guilherme foi condenado por homicídio também qualificado, pelo motivo torpe, aquela motivação vista como repugnante para a sociedade.

Passados 30 anos do assassinato da jovem atriz e filha da diretora e escritora Glória Perez, o Brasil passou por vários avanços legislativos na área de combate à violência contra a mulher. Isso faria com que o crime cometido por Guilherme fosse punido de forma mais severa, mas, principalmente, posicionaria o caso no espectro da violência de gênero.

Condenação de Guilherme e Lei dos crimes hediondos

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, e como era primário e teve bom comportamento carcerário, foi libertado após cumprir 1/6 de sua pena.

Na época da condenação dos acusados, Glória Perez, mãe de Daniella, liderou um movimento para que o homicídio qualificado fosse incluído no rol dos crimes hediondos.